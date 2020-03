O Benfica empatou esta segunda-feira 1-1 na receção ao Moreirense, em jogo da 23.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite ao FC Porto assumir a liderança isolada da prova.

Depois do empate o treinador do Moreirense mostrou-se muito satisfeito com a prestação da equipa. Já Bruno Lage compreende a frustração dos adeptos e destaca que é importante regressar às vitórias para reaver a liderança do campeonato.

Veja aqui as imagens do jogo.