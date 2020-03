Empresário Jorge Mendes alvo de buscas por indícios de corrupção

A SAD do Sporting CP está a ser alvo de buscas por parte da Autoridade Tributária, em conjunto com o Departamento Central de Ação Penal, por suspeita de crimes fiscais relacionados com a transferência de jogadores e pagamento a agentes de futebol.

Ao que a SIC conseguiu apurar, a casa e a empresa do empresário Jorge Mendes também estão a ser alvo de buscas.

A Procuradoria Geral da República vai emitir um comunicado durante a manhã desta quarta-feira, relativo às buscas.

O Repórter da SIC Diogo Martins encontra-se junto ao Estádio de Alvalade e fez o ponto de situação.