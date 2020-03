SAD do FC Porto entre os visados na operação da Autoridade Tributária

As buscas da Autoridade Tributária estão a decorrer também na SAD do FC Porto. O repórter Miguel Torrão está junto ao Estádio do Dragão, onde pouco depois das 10h00, o ambiente era calmo e não era visível a presença de inspetores.

Cerca de 250 inspetores, com o apoio da GNR e de procuradores do DCIAP, estão esta manhã a realizar buscas a várias Sociedades Anónimas Desportivas (SAD) de clubes desportivos - incluindo Benfica, Sporting, FC Porto e SC Braga - escritórios de advogados e buscas domiciliárias.