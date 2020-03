A Autoridade Tributária, juntamente com procuradores do Departamento Central de Ação Penal, iniciaram esta manhã buscas nas SAD dos clubes portugueses de futebol, com o apoio da GNR.

Em causa estão indícios de pagamentos de comissões a agentes de futebol, relacionados com a transferência de jogadores, através de contas em offshore.

O repórter André Palma, em direto das imediações do Estádio da Luz, faz o ponto de situação.