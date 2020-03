Em entrevista ao canal desportivo Fox Sports Brasil, Jorge Jesus, atual técnico do Flamengo, equipa do campeonato brasileiro, revelou o motivo pelo qual trocou o SL Benfica pelo Sporting CP no final da temporada 2014/15.

Visivelmente emocionado, o técnico português revelou que a sua decisão foi influenciada por um desejo do pai, que representou o Sporting.