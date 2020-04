“Desde pequeno imaginei jogar no Barcelona. É um orgulho jogar com o Messi”

O Sporting Clube de Braga e o FC Barcelona juntaram-se num “live” do Facebook para uma entrevista a Francisco Trincão... totalmente em espanhol.



O jovem, de 20 anos, não gaguejou em momento algum e revelou que está a ter aulas de espanhol, duas vezes por semana, por videoconferência.



A entrevista centrou-se no futuro do jogador português no clube catalão, onde diz ter os melhores jogadores do mundo. “Tenho muito vontade de representar o melhor clube do mundo. O Barcelona tem os melhores do mundo (...) Desde pequenino que imaginava jogar no Barcelona.”



Quando questionado sobre o facto de jogar com Lionel Messi, Trincão diz que espera aprender muito com o camisola 10. “É um orgulho jogar com o Messi. Tenho muita vontade de falar com ele e conhecê-lo. Espero aprender muito com ele (...) é o meu jogador favorito do Barcelona.”



Não foi o capitão do Barcelona quem deu as boa-vinda ao português. Antoine Griezmann, que já tinha publicamente manifestado a satisfação pela contratação do jogador do Sp. Braga, fez questão de ‘receber’ Trincão.



“O único jogador do Barcelona com quem falei foi o Griezmann. Ele mandou me mensagem quando o negócio ficou fechado. Disse-me ‘Vamos C....’ [risos].”



Com trinta e oito jogos e sete golos pela equipa principal do Sp. Braga, o internacional português espera acrescentar valor ao plantel do atual líder da liga espanhola.



“Sou um jogador mentalmente forte, procuro muitos fazer golos e assistências. Espero que as pessoas fiquem encantadas comigo.” , concluiu.