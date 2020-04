Estádios sem adeptos. Futebol drive-in pode ser a solução

Com os campeonatos de futebol das diversas Ligas suspensos há mais de um mês, devido à propagação da pandemia do novo coronavírus, os clubes já pensam em como poderá ser o futebol após serem levantadas as medidas de restrição. No entanto persistem algumas dúvidas relativamente à data de reinício e se haverá adeptos nas bancadas.

De forma a garantir que os fãs continuem próximos dos jogadores e apoiem a equipa, mas mantendo o essencial distanciamento, o FC Midtjylland, líder da Liga dinamarquesa de futebol, teve a ideia de criar um estádio no parque de estacionamento, onde serão disponibilizados "mais de 2.000 lugares" à volta da MCH Arena e serão instalados dois ecrãs gigantes.

Os comentários poderão ser acompanhados pela rádio.

"Os estádios vazios não nos devem separar"

O clube dinamarquês garantiu que "o sucesso do primeiro jogo" vai determinar se serão disponibilizados posteriormente mais lugares de estacionamento.

A trabalhar em conjunto com as autoridades, o clube diz ainda que avançará com os "detalhes" da medida, quando existir um acordo relativamente ao reatamento do campeonato.

A Dinamarca regista 7.515 casos de infeção e 355 mortes desde o início da pandemia da Covid-19.

