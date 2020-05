Hoje, no Jornal da Noite

Com os clubes a preparem o regresso do campeonato de futebol, a SIC foi à Academia de Alcochete e vai mostrar-lhe imagens de como o Sporting está a trabalhar em tempo de pandemia esta quarta-feira, no Jornal da Noite.

Em entrevista exclusiva, o presidente do clube, Frederico Varandas, disse que o futebol em Portugal vai sofrer muito e que os grandes têm de estar unidos neste momento difícil. Como médico não tem dúvidas que é seguro o campeonato voltar.