O Marítimo admite impugnar o campeonato caso não jogue no Funchal. A equipa da Madeira não concorda com a possiblidade de ter de vir para Portugal continental.

O clube continua a dar voz à intenção de jogar as restantes 10 jornadas no Funchal, uma vez que acredita que o estádio dos Barreiros tem todas as condições para o regresso do futebol.