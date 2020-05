Piccini volta a ser operado mas pode regressar esta época

O futebolista italiano Cristiano Piccini, antigo lateral direito do Sporting, foi submetido a nova cirurgia, devido a uma lesão no joelho direito, mas poderá regressar ainda esta temporada, anunciou o seu clube, o Valência, em comunicado.

O emblema espanhol explicou que esta intervenção estava programada e serviu para retirar as placas que tinham sido colocadas para a ajudar na reabilitação da rótula do joelho direito do jogador de 27 anos.

"A cirurgia foi um sucesso. O jogador vai agora iniciar novo processo de recuperação, para que possa ajudar a equipa na reta final da temporada", lê-se no comunicado do clube 'che'.

Piccini, que é colega de equipa dos portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes, sofreu uma grave lesão logo no arranque da época, em agosto, e não voltou mais a jogar.

O internacional italiano cumpre a sua segunda temporada no Valência, depois de ter representado o Sporting em 2017/18, em que realizou 40 jogos com a camisola dos 'leões', tendo conquistado uma Taça da Liga.