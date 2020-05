Sporting treinou pela primeira vez com todos os jogadores

A equipa de futebol do Sporting treinou esta terça-feira pela primeira vez com todo o plantel no relvado da Academia de Alcochete, quando faltam duas semanas para o reinício da I Liga portuguesa, suspensa devido à pandemia da Covid-19.

De acordo com o site oficial dos leões, o técnico Rúben Amorim trabalhou com todos os jogadores em conjunto, depois de na terça-feira ter dividido a equipa em dois grupos.

"Com a bola sempre muito presente em todos os exercícios, Rúben Amorim, que esteve sempre muito interventivo, puxou pelo físico dos jogadores e voltou a mostrar-se muito agradado com a resposta dada pelo plantel", lê-se na nota publicada pelo emblema de Alvalade.

O guarda-redes Renan e o avançado Luiz Phellype voltaram a estar ausentes, devido a lesão, enquanto o guardião Anthony Walker, da equipa de sub-23, trabalhou mais uma vez com o plantel principal.

O Sporting volta a treinar na quarta-feira, às 10:00, na Academia de Alcochete.Segundo o clube, na sexta-feira foram realizados os terceiros testes à covid-19, tendo tido todos resultados negativos.