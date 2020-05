Caballero fica no Chelsea até ao final da  época 2020/2021

O guarda-redes argentino Willy Caballero vai jogar mais uma temporada pelo Chelsea, com o clube londrino da 'Premier League' a anunciar hoje o prolongamento do contrato até ao final da época 2020/2021.

Mais cedo, os 'Blues' já tinham anunciado a prorrogação do acordo com o avançado francês Olivier Giroud, também até ao final da próxima temporada.

Em final de contrato, Caballero, de 38 anos, não estava a ser escolha prioritária da equipa, com a baliza do clube habitualmente entregue ao basco Kepa Arrizabalaga, mas o técnico Frank Lampard decidiu dar-lhe um voto de confiança.

"Fico muito feliz em poder anunciá-lo. É um privilégio fazer parte desta equipa do Chelsea e da família do clube, um dos mais prestigiados da 'Premier League'", disse o jogador, citado no site dos 'Blues', acrescentando: "Este é um período difícil para toda a gente, pelo que me sinto abençoado pela oportunidade".

Caballero chegou ao Chelsea em 2017, proveniente do Manchester City, e tem jogado pouco - só nove jogos esta época, com Kepa a ser na generalidade da época a primeira escolha.