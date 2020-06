Manchester United prolonga empréstimo de Ighalo até janeiro de 2021

O futebolista internacional nigeriano Odion Ighalo viu o vínculo ao Manchester United ser prolongado até 31 de janeiro de 2021, após um acordo do clube inglês com os chineses do Shanghai Shenhua.

O passe do avançado, de 30 anos, pertence ao clube chinês, que hoje renovou a extensão do empréstimo ao Manchester United.

Ighalo chegou aos red devils, equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, já neste mercado de inverno, e, em oito jogos, apenas três dos quais como titular, marcou quatro golos, antes da suspensão das competições devido à Covid-19.

Na carreira, Ighalo jogou, entre outros, pela Udinese, Granada ou Watford, antes de rumar à China, onde alinhou pelo Changchun Iatai e Shanghai Shenhua.

Na Liga inglesa, cujo regresso está agendado para 17 de junho, o Manchester United é quinto classificado, a três pontos do Chelsea, quarto, que ocupa o último lugar de acesso à Liga dos Campeões.