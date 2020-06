As imagens dos danos provocados no autocarro do Benfica

O autocarro do Benfica foi apedrejado na quinta-feira na A2, na altura em que a equipa regressava ao centro de estágios, no Seixal, depois do jogo com o Tondela, no Estádio da Luz, onde os encarnados empataram 0-0.

Os jogadores Zivkovic e Weigl ficaram feridos. O primeiro terá sofrido ferimentos na vista.