O Benfica empatou esta quinta-feira com o Tondela, no Estádio da Luz, por 0-0, no regresso das duas equipas ao campeonato, depois de ser suspenso em março por causa da pandemia do novo coronavírus.

Com este empate, o Benfica fica com os mesmos pontos que o FC Porto, que continua na liderança da I Liga devido ao confronto direto entre as duas equipas. Já o Tondela fica com 26 pontos e sobe ao 14.º lugar da tabela.