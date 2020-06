Sporting empata com Vitória de Guimarães por 2-2 

O Sporting empatou esta quinta-feira em casa do Vitória de Guimarães, por 2-2, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

No regresso da competição, após quase três meses de paragem devido à pandemia do novo coronavírus, o Sporting inaugurou o marcador aos 18 minutos, com João Carlos Teixeira a empatar o jogo aos 32.

O segundo golo do Sporting surgiu aos 68 minutos, aos pés de Sporar, que também marcou o primeiro tento. O Vitória SC voltou a empatar aos 87, momentos antes de Joseph Amoah receber cartão vermelho, depois de dois amarelos, por uma entrada perigosa sobre Jovane Cabral.

Com este empate, o Sporting mantém-se no quarto lugar da tabela, com 43 pontos, a três do Sporting de Braga. O Vitória de Guimarães permanece no sétimo lugar, com os mesmos 38 pontos que o Rio Ave.