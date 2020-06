Final da Liga dos Campeões vai ser jogada em Lisboa, confirma jornal alemão

A final da Liga dos Campeões vai ser em Lisboa, avança o jornal alemão Bild, que escreve que a decisão vai ser confirmada pela UEFA no próximo dia 17.

A Federação Alemã de Futebol entrou na corrida com Frankfurt, Portugal com Lisboa e a Rússia com Moscovo. A Rússia saiu rapidamente da corrida devido ao número de casos de covid-19.

Restaram apenas duas hipóteses: Lisboa ou Frankfurt. De acordo com o jornal, o facto de não haver equipas portuguesas na competição abona a favor de Portugal assim como o número de estádios.