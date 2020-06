Recordista do mundo de salto com vara atinge 5,86 metros no regresso em Oslo

O sueco Armand Duplantis, atual recordista mundial de salto com vara, cruzou hoje 5,86 metros no evento de retoma das provas de atletismo internacionais, em Oslo, na Noruega, num estádio vazio devido à pandemia de covid-19.

O atleta de 20 anos bateu o recorde mundial da modalidade em fevereiro, quando superou a marca dos 6,18 metros, em Glasgow, na Escócia, apenas uma semana depois de ter estabelecido um até então novo máximo nos 6,17 metros.

Em vez do tradicional encontro da 'Diamond League', o encontro de hoje contou com uma mistura entre atletismo de exibição e competição clássica, uma forma de marcar o regresso da temporada de atletismo num ano marcado pelo impacto do novo coronavírus, que levou ao cancelamento do Europeu de Paris e ao adiamento por um ano dos Jogos Olímpicos (Tóquio2020), para 2021.

Já o norueguês Karsten Warholm, a 'correr em casa', estabeleceu o melhor tempo de sempre nos 300 metros obstáculos (33,78 segundos), enquanto o seu compatriota Jakob Ingebrigtsen bateu o recorde europeu dos 2.000 metros (04.50,01)