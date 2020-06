Grimaldo com lesão no ligamento do joelho e Jardel com rotura muscular

O jogador do Benfica Grimaldo sofreu uma lesão no ligamento interno do joelho no jogo com Portimonense, da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, enquanto Jardel está a contas com uma rotura muscular, foi esta sexta-feira anunciado.

Segundo o boletim clínico do Benfica, o lateral esquerdo espanhol, substituído por Nuno Tavares durante a segunda parte do jogo em Portimão, sofreu uma "lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo".

Já o seu colega de setor Jardel, que deu o lugar a Ferro ainda na primeira parte também devido a lesão, sofreu uma "rotura muscular na região posterior da coxa esquerda".

O Benfica não revela o tempo previsto de paragem dos dois jogadores, que foram titulares nas duas jornadas disputadas depois da retoma da competição, interrompida devido à pandemia de Covid-19.

O outro jogador presente no boletim é o defesa David Tavares, que deu positivo nos testes à Covid-19 e tem estado fora das opções do técnico Bruno Lage.

Na quarta-feira, o Benfica empatou no terreno do Portimonense (2-2) e viu o FC Porto, que venceu o Marítimo (1-0), isolar-se na liderança do campeonato com dois pontos de vantagem sobre os atuais campeões nacionais.

O Benfica desloca-se na quarta-feira, dia 17 de junho, ao terreno do Rio Ave, em jogo da 27.ª jornada da I Liga.