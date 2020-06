Alex Telles é baixa confirmada para o jogo do FC Porto com o Desportivo das Aves

Sem Alex Telles e Manafá, que vão mesmo cumprir castigo, e sem Marcano, que está lesionado, Sérgio Conceição vai ser obrigado a substituir a linha defensiva do FC Porto contra o Desportivo das Aves. A partida está marcada para as 21h15.

O FC Porto nunca perdeu com o Desportivo das Aves. Empatou apenas uma vez no primeiro ano de treinador de Sérgio Conceição no Dragão.