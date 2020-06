Final da Taça de Portugal entre Benfica e FC Porto realiza-se a 1 de agosto

A final da Taça de Portugal entre o Benfica e o FC Porto vai-se realizar no dia 1 de agosto - sábado -, mas o local e o horário do jogo apenas serão conhecidos na próxima semana, informou esta terça-feira a FPF.

A final da prova rainha, habitualmente disputada no final de maio no Estádio Nacional, em Oeiras, foi adiada devido à pandemia de covid-19.

Esta vai ser a segunda final da competição mais tardia de sempre, apenas superada pelo jogo decisivo de 1983/84, quando foi disputado já na época seguinte, em 21 de agosto, devido a um diferendo sobre o local para a realização do encontro.

A final, também entre Benfica e FC Porto, viria a ser jogada no Estádio das Antas, no Porto, onde os 'encarnados' venceram por 1-0, com um golo de Carlos Manuel, aos 20 minutos.