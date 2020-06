Supertaça Europeia vai ser disputada em Budapeste em detrimento do Porto

A Supertaça Europeia de futebol vai ser disputada em Budapeste, em 24 de setembro, em detrimento do Estádio do Dragão, no Porto, anunciou esta quarta-feira a UEFA.

O embate entre o vencedor das edições de 2019/20 da Liga dos Campeões e da Liga Europa estava marcado para o recinto azul e branco em 12 de agosto, tendo sido adiado, devido ao prolongamento da temporada devido à pandemia de covid-19, e remarcado para a capital da Hungria.

Esta alteração do palco do jogo foi anunciada hoje após uma reunião do Comité Executivo da UEFA, sobre a recalendarização das competições europeias face à pandemia provocada pelo novo coronavírus, que decidiu atribuir a Lisboa a organização de uma inédita 'final a oito' da Liga dos Campeões.