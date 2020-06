Cerimónia em Belém assinala final da Champions em Lisboa

O Presidente da República agendou para esta quarta-feira uma cerimónia, nos jardins do Palácio de Belém, para assinalar a decisão de UEFA em trazer a final da Liga dos Campeões para Lisboa.

Na cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa falou no mérito dos profissionais de saúde. Já o primeiro-ministro António Costa e o presidente da FPF Fernando Gomes agradeceram ao país.

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, também esteve presente e, no seu discurso, sublinhou a importância desta decisão para a economia portuguesa.

Na cerimónia, estiveram também o presidente do Sporting, um representante do Benfica e o diretor-geral da Federação Portuguesa de Futebol. E da política, o presidente da Assembleia da República, os ministros da Economia, da Saúde e da Educação, e ainda o secretário de Estado do Desporto.