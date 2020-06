As imagens da euforia em Liverpool e do pouco (ou nenhum) distanciamento social

Era um jejum que durava há 30 anos. O último campeonato conquistado pelo Liverpool datava de 1990, quando a Liga inglesa era conhecida como Football League First Division.

Nos últimos anos, o título escapou por pequenos pormenores, desde escorregadelas históricas a um super Manchester City de Pep Guardiola.

Mas em 2020 a espera terminou. O Liverpool de Jürgen Klopp e os seus jogadores entusiasmaram os adeptos com o futebol "Rock n' Roll", como é conhecido, e deixaram o Manchester City, que ocupa o segundo lugar, a uma distância de 23 pontos, quando ainda faltam sete jornadas para terminar o campeonato.

Embora a conjuntura social no mundo, e principalmente no Reino Unido, devido à pandemia da Covid-19, obrigue as pessoas a evitarem ajuntamentos sociais, de modo a conter a propagação do virus, isso não impediu milhares de adeptos dos "Reds" de invadiram as ruas da cidade de Liverpool para festejarem o tão desejado título.

Esta é a primeira conquista da equipa na nova edição, o 19º título de Inglaterra do clube.