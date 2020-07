Nélson Veríssimo diz que saída de Lage teve impacto nos jogadores  

O Benfica joga este sábado no Estádio da Luz com o Boavista. Nélson Veríssimo vai estar no comando técnico dos encarnados e na antevisão do próximo jogo confessou que a saída de Bruno Lage teve impacto nos jogadores.

Taarabt vai falhar a primeira convocatória de Veríssimo no Benfica por lesão. O marroquino continua lesionado e não foi convocado para a receção de sábado.

Os possíveis substitutos de Bruno Lage

Mauricio Pochettino deu nega a Luís Filipe Vieira. Era o mais pretendido, mas depressa recusou por querer voltar a uma das cinco principais ligas europeias.

Com o treinador argentino fora do processo, a hipótese Unai Emery ganha força. O basco que já treinou Arsenal e PSG e conquistou três vezes a Liga Europa com o Sevilha mantém-se como solução viável.

Na equação, há também dois nomes portugueses: Paulo Fonseca e Marco Silva.