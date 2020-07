Avançado Herculano assina contrato de três anos com Vitória de Guimarães

O avançado Herculano, de 16 anos, assinou um contrato profissional com o Vitória de Guimarães, válido até 2022/23, com mais duas épocas de opção, anunciou esta terça-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol, no site oficial.

Os vitorianos conseguiram segurar o ponta de lança nascido na Guiné-Bissau, que, segundo a comunicação social portuguesa e espanhola, despertou o interesse de Real Madrid e FC Barcelona, incluindo no contrato uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Após ter representado o Algueirão e o Belenenses, Herculano rumou a Guimarães no início da época 2018/19 e marcou 51 golos pelo Vitória, tendo sido chamado às seleções jovens de Portugal em mais de 20 ocasiões.

O futebolista afirmou encarar a aposta dos minhotos com "gratidão" e "responsabilidade", em declarações divulgadas no sítio oficial do clube.