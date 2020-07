Desportivo das Aves. Falta de pagamento do seguro de trabalho deixa em risco jogo com o Benfica

É o assunto que vai marcar os próximos dias no que ao campeonato diz respeito. A SAD do Desportivo das Aves já tinha tornado pública a intenção de não fazer o último jogo com o Portimonense. Agora, também o encontro com o Benfica está em risco.

Por causa do cancelamento do treino, os jogadores e equipa técnica quase não fizeram os testes de despistagem à Covid-19, obrigatórios 48 horas antes dos jogos. Mas o clube disponibilizou o pavilhão, e o assunto acabou por ser ultrapassado.

Ainda assim, há muitas dúvidas quanto à realização do jogo de terça-feira. A Liga diz que está a acompanhar a situação.