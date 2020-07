Campeão FC Porto goleia Moreirense no Dragão

O campeão FC Porto venceu esta segunda-feira o Moreirense por 5-1, no Estádio do Dragão, num jogo a contar para a 33.º jornada do campeonato.

O marcador foi aberto por Luis Díaz aos quatro minutos. A equipa de Moreira de Cónegos igualou aos 20 minutos, com um golo de Fábio Abreu.

Na segunda metade do jogo, houve uma chuva de golos da equipa azul e branca. Logo aos 51 minutos, marcou Otávio, seguido de um penálti apontado por Alex Telles.

Os três últimos golos foram apontados por Marega aos 61 minutos e por Soares aos 78 e 87.

O objetivo de Sérgio Conceição fica agora mais fácil de ser atingido: o técnico quer ganhar todos os jogos até ao final da temporada.