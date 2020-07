Espanyol confirma fim de empréstimo do avançado benfiquista Ferreyra

O avançado argentino Facundo Ferreyra vai deixar o Espanyol, depois de ter alinhado no último classificado da Liga espanhola de futebol por empréstimo do Benfica, revelou hoje o treinador dos catalães.

Ferreyra, de 29 anos, é um dos jogadores que vai deixar o clube, juntamente com o médio Iturraspe, o defesa central Naldo, ex-Sporting, e o avançado Calleri, referiu o treinador Rufete, numa conferência de imprensa conjunta com a direção.

"A subida é uma obrigação", frisou Rufete, acrescentando "assumir todas as consequências, tendo a necessidade de enfrentar a próxima época como uma final de 42 jornadas em que se tem de conseguir um objetivo".

Ferreyra chegou ao Benfica no início de 2018/19, proveniente dos ucranianos do Shakhtar Donetsk, assinando um contrato válido por quatro temporadas com os 'encarnados', que, depois, em janeiro de 2019, o cederam por empréstimo ao Espanyol, por um período de ano e meio, que agora termina.

Formado no Banfield, onde iniciou a carreira profissional em 2010/11, Ferreyra esteve uma época no Vélez Sarsfield (2012/13), antes de rumar ao Shakhtar. Em 2014/15, foi emprestado ao Newcastle, de Inglaterra, mas nunca foi opção, e regressou na temporada seguinte ao plantel da equipa ucraniana.