Divergências entre SAD e direção. Desportivo das Aves vive um dos momentos mais difíceis de sempre

Depois dos jogadores do Benfica, que vieram de autocarro, como é costume, chegaram os do Desportivo das Aves, de táxi ou nos carros particulares.

Do estacionamento até ao estádio foram a pé. Passaram pelo autocarro que os costuma transportar e que desta vez não saiu do lugar porque as chaves desapareceram.

Nuno Manta Santos, treinador do Desportivo das Aves, protagonizava outro momento insólito ao aparecer perante os jornalistas sem assessor de imprensa, mas com sentido de humor.

Como se tudo isto não fosse suficiente, a Taça de Portugal conquistada em 2018 pelo desportivo das aves, sumiu.