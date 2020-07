O autódromo Internacional do Algarve vai receber nos dias 23, 24 e 25 de outubro, um dos grandes prémios da temporada do campeonato do mundo de Fórmula 1.

A pista eleita para o efeito vai ser remodelada, o que vai implicar um investimento por parte do Governo.

O anúncio oficial vai ser feito esta sexta-feira, em Portimão, onde vão estar presentes elementos do Executivo de António Costa.