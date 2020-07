João Noronha Lopes apresenta candidatura à presidência do Benfica

João Noronha Lopes oficializou esta quinta-feira a candidatura à presidência do Sport Lisboa e Benfica. O gestor de 53 anos foi vice-presidente do clube na era de Manuel Vilarinho, há 20 anos.

Noronha Lopes afirmou que se vencer as eleições em outubro, Jorge Jesus continuará a ser o treinador do Benfica, mas quer um pedido de desculpas do técnico.