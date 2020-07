É oficial: Fórmula 1 regressa a Portugal 24 anos depois

POOL New

A Fórmula 1, categoria rainha do desporto motorizado, está de regresso a Portugal 24 anos depois da última corrida.

O anúncio oficial foi feito esta sexta-feira. O Autódromo Internacional do Algarve vai acolher, nos dias 23, 24 e 25 de outubro, um dos Grandes Prémios do Mundial de 2020.

Armando Franca

O último Grande Prémio de Portugal na Fórmula 1 realizou-se entre 2 e 4 de outubro de 1996, no Estoril.

HAMILTON NA LIDERANÇA DO MUNDIAL

O Campeonato do Mundo de F1 de 2020 é atualmente liderado pelo hexacampeão mundial Lewis Hamilton, que venceu, no último fim de semana, o GP da Hungria, terceira prova do calendário.

Leonhard Foeger

O piloto britânico já havia vencido o GP da Estíria (Áustria) e apenas não triunfou no GP da Áustria, corrida inaugural da temporada, que foi vencida pelo seu colega de equipa na Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas.

O próximo destino do Mundial será Silverstone com duas corridas consecutivas: o GP da Grã-Bretanha (31 de julho a 2 de agosto) e o GP do 70.º aniversário da Fórmula 1 (7 a 9 de agosto).