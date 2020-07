Presidente do Rio Ave confirma saída do treinador Carlos Carvalhal

O presidente do Rio Ave confirmou este sábado a saída do técnico Carlos Carvalhal, após a 34.ª e última jornada da I Liga, em que os vila-condenses confirmaram o quinto lugar e o acesso à Liga Europa de futebol.

Segundo António Silva Campos, "está assumido" que Carvalhal "não vai continuar no Rio Ave".

"Com muita pena minha, mas sabia que ia ser muito difícil. O Carlos Carvalhal é um treinador de clube grande e isso vai acontecer", acrescentou o dirigente.

O próprio técnico tinha confirmado, na 'flash interview' após a partida com o Boavista (2-0), que tinha "várias ofertas", em Portugal e no estrangeiro, e que era provável que abandonasse o clube, a que chegou no início da época após três anos em Inglaterra, e sete no estrangeiro.

Após a vitória por 2-0 em casa do Boavista, e perante a derrota do Famalicão (3-2) com o Marítimo, os vilacondenses podem ter "muita felicidade" com o apuramento para a Liga Europa pela quarta vez na sua história.

"Nos últimos cinco anos, ficámos sempre nos sete primeiros classificados. Portanto, é com muita honra e muito orgulho que estamos a viver este momento", realçou Silva Campos.

O Rio Ave conseguiu a melhor pontuação de sempre, com 55 pontos, e a qualificação para a Liga Europa, ao terminar em quinto lugar a I Liga portuguesa.