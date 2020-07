Eleições no Benfica. Bernardo Silva lamenta falta de debates. Noronha Lopes apoia

O jogador Bernardo Silva mostrou-se este domingo desapontado com a falta de debates entre candidatos à presidência do Benfica, no canal do clube. O candidato João Noronha Lopes não deixou escapar.

Através do Twitter, o jogador do Manchester City, e assumido benfiquista, pediu a realização de debates na BTV para conhecer os projetos e ideias de todos os candidatos.

"Com eleições daqui a poucos meses, sou o único benfiquista que se sente desapontado por não termos debates entre candidatos na BTV? Não me parece haver melhor canal para conhecermos os projetos e ideias de todos os candidatos e escolhermos o melhor rumo para o nosso clube...", escreveu o internacional português, formado no Benfica, na rede sociais.

Quem não deixou escapar o comentário foi João Noronha Lopes, o gestor que oficializou na passada semana a candidatura à presidência do Benfica. Noronha Lopes concordou com Bernardo Silva e disse que "há cada vez mais benfiquistas que pensam assim".



No discurso de apresentação, fez várias críticas a Luís Filipe Vieira. Para Noronha Lopes, faltam conquistas aos números que o Benfica tem apresentado.

Para além de Noronha Lopes, também Luís Filipe Vieira, Rui Gomes da Silva e Bruno Costa Carvalho apresentaram a sua candidatura à presidência do Benfica.