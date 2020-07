O que muda no novo equipamento do Benfica

O SL Benfica já tem novas camisolas para a próxima temporada.

Para o ataque ao campeonato, já com Jorge Jesus ao leme da equipa, os encarnados esperam o regresso dos anos gloriosos com troféus, e incluíram detalhes de dourado no equipamento principal, onde o foco é o vermelho.

Já a camisola alternativa é totalmente preta com pormenores prateados.

As habituais listas brancas deixam assim de fazer parte dos equipamentos do SL Benfica na próxima temporada.

Ainda impossibilitados de marcar presença nos estádios, devido à pandemia da Covid-19, os adeptos encarnados poderão ver os jogadores em campo com a nova camisola na final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto.

Com 26 troféus conquistados, o SL Benfica é o recordista da competição.

Pizzi, Jardel e Grimaldo falaram com a SIC sobre o novo equipamento