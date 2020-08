Jürgen Klopp admite terminar a carreira depois de sair do Liverpool

O treinador de futebol do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, admitiu esta segunda-feira a possibilidade de terminar a sua carreira em 2024, altura em que expira o seu contrato com o clube inglês.

"Quando acabar o contrato, vou tirar um ano de folga e, depois disso, vou perceber se sinto ou não falta do futebol. Se não sentir falta, será o fim do técnico Jürgen Klopp", disse o germânico em declarações a uma revista do seu país, a Sportbuzzer.