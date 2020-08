Pedro Gonçalves é o terceiro reforço do Sporting

O Sporting oficializou, esta terça-feira, a contratação de Pedro Gonçalves, médio de 22 anos, proveniente do Famalicão.

O jogador custou cerca de 6 milhões de euros, ficando o Sporting com 50% do passe, e assinou um contrato de 5 épocas. Fica com uma rescisão no valor de 60 milhões de euros.

Nas primeiras palavras como jogador do clube, Pedro Gonçalves não escondeu o entusiasmo por vestir a camisola dos leões afirmando que "é um grande orgulho (...). O Sporting CP é um dos grandes de Portugal. De certeza que vou dar tudo por este símbolo e pela família Sportinguista"

Pedro Gonçalves destacou-se na época passada ao Famalicão onde realizou 40 jogos e marcou 7 golos.