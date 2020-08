Bayern Munique conquista a Liga dos Campeões 

O Bayern Munique conquistou este domingo a sua sexta Liga dos Campões, após vencer o Paris Saint-Germain, por 1-0, no jogo da final realizado no Estádio da Luz, em Lisboa.

O único golo da partida foi marcado por Kingsley Coman, aos 59 minutos.

Sete anos depois, os bávaros regressaram ao jogo decisivo da principal competição europeia de clubes, este ano decidida numa inédita final a oito, na capital portuguesa, com eliminatórias a uma mão, devido à pandemia de Covid-19.

A formação comandada por Hans-Dieter Flick sucede ao Liverpool, depois de já ter vencido a competição em 1974, 1975, 1976, 2001 e 2013.

É A PRIMEIRA VEZ QUE UMA EQUIPA CHEGA À FINAL APENAS COM VITÓRIAS

Nunca nenhuma equipa tinha conseguido chegar à final com um pleno de 10 vitórias noutros tantos jogos e um impressionante registo de 42 golos marcados e oito sofridos. Este registo foi abrilhantado com as goleadas impostas a FC Barcelona (8-2), nos quartos de final, Chelsea (4-1 e 3-0), nos oitavos, mas também a Tottenham (7-2) e Estrela Vermelha (6-0), na fase de grupos.

Mais de 300 adeptos apoiaram Bayern e PSG junto ao Estádio da Luz

Mais de 300 adeptos do Bayern Munique e Paris Saint-Germain concentraram-se este domingo junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, para apoiar as equipas antes do arranque da final da Liga dos Campeões de futebol.

Apesar de o jogo decisivo da competição ser disputado sem público no estádio, devido à pandemia de covid-19, muitos quiseram dar um sinal de incentivo e proximidade aos jogadores, numa concentração em que se misturaram proveniências - Alemanha, França, mas também Brasil ou mesmo Portugal - e nacionalidades.