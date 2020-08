Lionel Messi poderá estar de saída do Barcelona

Depois de 20 anos ao serviço do Barcelona, Messi informou a direção do clube que a ligação chegou ao fim, avança a Agência France Press.

O avançado vai exercer a cláusula do contrato, segundo a televisão argentina TYC Sports, que permite rescindir unilateralmente no final de cada temporada e sair a custo zero.

Messi entende que a época termina em agosto - depois do final da Liga dos Campeões, devido ao atraso por causa do coronavírus, o Barcelona entende que a data de final da temporada não mudou e continua a ser 30 de maio. Na prática, esta relação com mais 20 anos, pode acabar numa batalha legal.

Aos 33 anos o jogador detentor de seis bolas de ouro quer dar um novo rumo à carreira e avizinham-se tempos conturbados no clube catalão.