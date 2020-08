Adeptos do Barcelona exigem a "demissão" do presidente

Centenas de pessoas juntaram-se nas imediações do Camp Nou, na noite de terça-feira, a exigir a demissão de Josep Maria Bartomeu, presidente do FC Barcelona.

Os adeptos acusam o presidente de ter criado as condições para que o jogador argentino queira rescindir contrato.

O protesto aconteceu depois de Lionel Messi ter comunicado que pretende abandonar o clube, exercendo uma cláusula que tem no contrato que o permite rescindir unilateralmente no final de cada temporada e sair a custo zero.

Através das redes sociais, Joan Laporta, presidente do Barcelona entre 2003 e 2010, também exigiu a saída de Bartomeu, de modo a evitar a saíde de Messi.

Durante a manifestação os fãs do argentino mostraram o seu apoio ao jogador, e pediram que permanecesse no clube.

1 / 5 Nacho Doce 2 / 5 Nacho Doce 3 / 5 Nacho Doce 4 / 5 Nacho Doce 5 / 5 Nacho Doce

Messi está no clube desde 2000

Messi chegou ao FC Barcelona em 2000, com apenas 13 anos. Foi seis vezes eleito o melhor futebolista do mundo para a FIFA, soma mais de 731 jogos e 634 golos pela equipa principal dos 'blaugrana', ao serviço dos quais conquistou 10 ligas espanholas, seis taças do Rei de Espanha, oito supertaças espanholas, quatro ligas dos campeões, três supertaças europeias e três mundiais de clubes.