Darwin Núñes oficializado como reforço do Benfica

O Benfica oficializou, esta sexta feira, a contratação de Darwin Núñe, para as próximas cinco temporadas.

O avançado uruguaio de 21 anos, contratado ao UD Almería, custou aos encarnados 24 milhões de euros, e torna-se assim na contratação mais cara do futebol português.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Benfica esclarece que o UD Almería "terá ainda direito a receber 20% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do jogador".

Futebolista fica com uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.

Núñez marcou 16 golos em 32 jogos na temporada passada

Darwin Núñez, que já havia anunciado na quarta-feira um compromisso com os encarnados por cinco anos, jogou em 2018/19 no Almería, pelo qual marcou 16 golos, em 32 jogos, na segunda divisão espanhola.

O clube espanhol contratou-o em 2019 aos uruguaios do Penãrol, que representou desde 2017.

O avançado nascido em 24 de junho de 1999 conta apenas um jogo pela seleção principal do Uruguai e só precisou de cinco minutos para marcar: em 16 de outubro de 2019, em Lima, face ao Peru (1-1), entrou aos 75 minutos e faturou aos 80.

Contratação mais cara do futebol português

Darwin Núñez protagonizou hoje a transferência mais cara de sempre do futebol português, com o Benfica a pagar 24 milhões de euros ao Alméria pela sua contratação, ultrapassando o mexicano Raul Jiménez, antigo jogador dos encarnados.

Núñez assinou um contrato por cinco anos e terá o peso de ser o maior investimento de sempre do Benfica na sua equipa de futebol, destronando Jiménez, atualmente no Wolverhampton, que chegou à Luz em 2015/16 e custou um total de 21,8 milhões de euros.