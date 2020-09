Messi pode ser impedido de treinar após falhar teste à Covid-19

Depois de anunciar que iria ficar no Barcelona, Lionel Messi faltou aos testes de despiste à Covid-19 que se realizaram na manhã deste sábado nas instalações do clube.

Há ainda a possibilidade de o jogador fazer o teste em casa, mas caso isso não aconteça, não poderá voltar aos treinos.

Argentino está infeliz no clube

Pela primeira vez desde que mostrou a sua intenção em abandonar o FC Barcelona, Lionel Messi explicou os motivos para tomar tal decisão.

Numa entrevista à plataforma Goal, o futebolista argentino admitiu que durante a última temporada não foi feliz no Barcelona e por isso teve o "desejo de sair do clube", acrescentando que nada esteve relacionado com a derrota por 8-2 frente ao Bayern de Munique na meia-final da Liga dos Campeões.

Messi disse ainda que Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, "não cumpriu com a sua palavra", uma vez que "sempre disse" que o argentino "podia decidir" se queria ficar ou não na equipa.