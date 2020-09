Quaresma oficializado no Vitória de Guimarães

O internacional português Ricardo Quaresma vai ser representar o Vitória de Guimarães nas próximas duas temporadas, até 2022, podendo prolongar o contrato por mais um ano, anunciou esta segunda-feira o clube da I liga de futebol.

"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD anuncia a contratação de Ricardo Quaresma, internacional A português, que assinou contrato válido para as próximas duas temporadas, podendo ser alargado até ao fim da época 2022/23", pode ler-se no sítio do clube vimaranense na Internet.

Também através de um vídeo publicado nas redes sociais, o clube minhoto deu as boas-vindas ao extremo luso, que completa 37 anos este mês, neste regresso a Portugal, onde representou Sporting, clube formador, e FC Porto.

Quaresma era um jogador livre desde julho passado, altura em que terminou a ligação de um ano com os turcos do Kasimpasa.

Além de Kasimpasa, Sporting e FC Porto, o campeão da Europa ao serviço de Portugal, em 2016, jogou em clubes como o FC Barcelona, Inter de Milão, Chelsea, Besiktas e Al Ahli.