Eleições no Benfica. António Costa e Fernando Medina na lista de Luís Filipe Vieira

António Costa e Fernando Medina fazem parte da comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira às eleições do Benfica, em outubro.

Ao semanário Expresso, o gabinete de Costa sublinha que o apoio é enquanto sócio e não como primeiro-ministro. Também a assessoria de Medina garante que o autarca está na comissão a título pessoal.

Para além do primeiro-ministro e do presidente da Câmara de Lisboa há ainda outros 500 nomes na lista de Vieira.

Operação Lex e a Odebrecht

O mandato do presidente das águias está a ser marcado por casos ligados à justiça.

É arguido na Operação Lex e esta semana já se viu envolvido em mais um esquema com a Odebrecht.

Rui Pinto acusa o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, de estar envolvido num esquema de corrupção com a Odebrecht, empresa condenada no Brasil, no processo Lava Jato.

A denúncia é do Observador e do Público, que tiveram acesso a um inquérito que corre no Departamento Central de Investigação e Ação Penal.