Liga dos Campeões. UEFA autoriza público nos estádios

A UEFA vai autorizar o regresso do público aos estádios já nos jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A decisão final caberá sempre às autoridades de saúde locais, mas a entidade que governa o futebol europeu deu a luz verde para que em outubro os estádios possam ter público nas bancadas com uma lotação máxima de 30%.

A UEFA considera que o teste realizado na Supertaça Europeia foi um sucesso e por isso autoriza regresso parcial do público aos estádios.

“A decisão de hoje é um primeiro passo sensato que coloca a saúde dos fãs em primeiro lugar e respeita as leis de cada país. Embora enfrentemos um inimigo comum, os diferentes países têm diferentes abordagens e diferentes desafios. Esta decisão permite muito mais flexibilidade local para lidar com a admissão de adeptos do que anteriormente, respeitando sempre a avaliação das autoridades locais", disse o Presidente da UEFA, Aleksander Čeferin.