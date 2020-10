Tiago Mendes deixa comando técnico do Vitória de Guimarães após 3 jogos

Tiago Mendes já não é treinador do Vitória de Guimarães.

O técnico de 39 anos apresentou a demissão esta quinta-feira, ao fim de apenas três jogos à frente do clube minhoto.

Tiago tinha sido apresentado há menos de dois meses e teve no Vitória a primeira experiência como treinador principal.

O Vitória de Guimarães, que ocupa a oitava posição no campeonato, já está à procura de novo treinador e o presidente do clube esteve em Lisboa para tratar do assunto

A imprensa de Guimarães já avançou com os nomes de João Henriques e de Jesualdo Ferreira como hipóteses para o lugar deixado vago por Tiago.