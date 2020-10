Os enviados da SIC foram tentar perceber se a vida dos emigrantes portugueses mudou depois de 10 de julho de 2016, dia em que a Seleção Nacional fez história e venceu o europeu.

Portugal defronta no domingo a seleção francesa, naquele que será o regresso dos campeões europeus ao Stade de France.

No agrupamento da Liga A, lusos e franceses somam seis pontos, com a formação das 'quinas' a ter vantagem na diferença de golos, enquanto Suécia e Croácia seguem com zero.