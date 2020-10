Seleção nacional empata com a França 

A seleção portuguesa de futebol empatou este domingo a zeros com a França e segurou a liderança do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, no Stade de France, em Saint-Denis, Paris.

O jogo decorreu com a presença de 1.000 espetadores, a assistência permitida, devido à pandemia de covid-19.

Apesar do empate, como Portugal tem melhor diferença de golos (6-1 contra 5-2) do que a França, mantém-se na liderança do grupo, com os mesmo sete pontos dos gauleses.

A Croácia, que bateu a Suécia por 2-1, está no terceiro lugar, com três pontos.

As imagens do jogo:

1 / 17 MANUEL ALMEIDA 2 / 17 MANUEL ALMEIDA 3 / 17 MANUEL ALMEIDA 4 / 17 MANUEL ALMEIDA 5 / 17 MANUEL ALMEIDA 6 / 17 MANUEL ALMEIDA 7 / 17 MANUEL ALMEIDA 8 / 17 MANUEL ALMEIDA 9 / 17 GONZALO FUENTES 10 / 17 GONZALO FUENTES 11 / 17 MANUEL ALMEIDA 12 / 17 MANUEL ALMEIDA 13 / 17 MANUEL ALMEIDA 14 / 17 MANUEL ALMEIDA 15 / 17 GONZALO FUENTES 16 / 17 GONZALO FUENTES 17 / 17 MANUEL ALMEIDA

A quarta jornada do Grupo 3 está marcada para quarta-feira, com Portugal a receber a Suécia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e a França a viajar à Croácia.

Fernando Santos é o selecionador com mais jogos de sempre por Portugal

Fernando Santos tornou-se este domingo no selecionador com mais jogos de sempre por Portugal (75), ultrapassando o brasileiro Scolari, que orientou a equipa lusa entre 12 de fevereiro de 2003 e 19 de junho de 2008.

Fernando Santos alcança o feito no mesmo estádio e no mesmo dia em que há seis anos fez a sua estreia, o Stade de France.