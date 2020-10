Está aí o duelo entre Portugal e Suécia. Seleção prepara-se para o encontro

A seleção portuguesa de futebol faz esta terça-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o último treino antes do duelo de quarta-feira com a Suécia, da quarta jornada do Grupo 3 da Liga das Nações de futebol.

Portugal, que vem de um empate a zero em França na última ronda do agrupamento, tem uma sessão agendada para as 11:00, que será totalmente fechada aos jornalistas, como medida de precaução, devido à pandemia da covid-19. As imagens dos primeiros minutos do treino serão distribuídas à comunicação social através das plataformas audiovisuais da Federação Portuguesa de Futebol.

Antes, às 10:15, também na Cidade do Futebol, o selecionador Fernando Santos e um jogador ainda a designar irão fazer, numa conferência de imprensa em que as perguntas dos jornalistas serão efetuadas através de uma aplicação móvel, igualmente por causa do novo coronavírus, a antevisão do encontro com Suécia.

Portugal e França seguem no topo no Grupo 3, com sete pontos, embora a formação lusa tenha para já vantagem na diferença de golos, enquanto a Croácia é terceira, com três pontos, e a Suécia segue no último posto, com nenhum ponto.

O Portugal-Suécia está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.

